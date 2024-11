Secoloditalia.it - Capitale in tilt per il traffico, la mossa della disperazione di Gualtieri: rinchiudere i romani in casa

Il Giubileo è alle porte, i cantieri sono in ritardo, i mezzi pubblici restano pochi e mal ridotti e il sindaco Robertoha trovato la soluzione definitiva. Per eliminare ilromano, si fa prima ad eliminare i. L’ultima, quella, viene annunciata tra perplessità e critiche. Il lockdown imposto, perché obbligare allo smart working chi lavora negli uffici pubblici, come ipotizza il sindaco, pare una soluzione surreale degna di una commedia di Ionesco.“Roma ha ancora più di 6000 cantieri aperti, con l’apertura dell’Anno Santo è previsto l’arrivo di 35 milioni di pellegrini, già oggi la situazione è insostenibile, siamo davvero convinti, come dichiara il sindaco, che lo smart working debba essere utilizzato solo come strumento per decongestionare ilcittadino?”, attacca il segretario Ugl di Roma e Provincia, Ermenegildo Rossi.