CANVA è Down, non funziona: disagi per utenti in tutto il mondo

Oggi, uno dei più popolari strumenti di progettazione grafica online,, sta riscontrando problemi tecnici che ne impediscono l’accesso e l’utilizzo. La piattaforma è attualmente in, lasciando milioni di, dai freelance ai professionisti del marketing, impossibilitati a completare i propri progetti.non: cosa sta succedendoLe segnalazioni di disservizio sono iniziate poche ore fa, e la causa non è ancora chiara. Il team diha rilasciato una breve dichiarazione sui canali social, confermando che stanno lavorando per risolvere il problema al più presto, ma non hanno fornito una stima precisa sui tempi di risoluzione.Glistanno riscontrando difficoltà nel caricare l’applicazione, accedere ai propri progetti e alle immagini salvate, e persino nel login.