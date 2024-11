Ilnapolista.it - Calvarese: «Conte ha ragione, non c’è una linea comune degli arbitri per l’utilizzo del Var»

L’ex arbitro Gianpaoloha commentato l’episodio di Inter-Napoli che ha portato al rigore per i nerazzurri. Si è soffermato sullo sfogo di Antonioavuto a Dazn nel post-partita.: «ha, non c’è unaperdel Var»A Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato sul contatto tra Anguissa e Dumfries:«Ho notato una mancanza di tecnica nell’analizzare un episodio.haquando dice quelle cose nel post gara perché non c’è unatra gli. Dobbiamo capire che in Italia abbiamo una soglia del fallo troppo bassa e bisogna fare anche molta attenzione a come si utilizza il Var».Il “ma che significa?” del tecnico del Napoli, a Dazn lo ha ripetuto 23 volteScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Domenica sera Antonios’è incavolato di brutto – ma con costrutto – e ha deciso di intervenire sul caso del rigore concesso dall’arbitro Mariani all’Inter per il leggero contatto tra Anguissa e Dumfries nell’area azzurra, senza possibilità d’intervento del Var.