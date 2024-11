Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, David è in bilico con il Barcellona? Scatta il secondo nome

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Uno degli attaccanti di maggior talento e che piace a mezza Europa in questi mesi è senza dubbio Jonathan, classe 2000 e di proprietà del Lille. Lalo segue da diverso tempo perché ha notato le sue doti e le sue capacità che da anni sta mettendo a servizio del Lille nel campionato francese, i bianconeri di Thiago Motta hanno imparato a conoscerlo bene anche nell’ultima partita di Champions League visto che ha segnato proprio contro la Juve costringendola ad un pareggio per 1-1.La Juve ha bisogno di un nuovo attaccante a gennaio: i nomi che piaccionoha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per tale motivo piace a tantissime squadre in Europa. In Italia oltre allaci sono anche Inter e Milan sulle sue tracce ma i pericoli maggiori arrivano dalle ricche squadre straniere che hanno tutte le intenzioni di fare l’offerta giusta in questi mesi per assicurarselo a parametro zero la prossima estate quando diventerà a tutti gli effetti un calciatore svincolato.