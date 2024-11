Scuolalink.it - Busta paga di dicembre più alta: niente addizionali regionali e comunali

Ladisarà piùper i lavoratori dipendenti grazie alla sospensione delle. Il netto risulterà dunque maggiore rispetto ai mesi precedenti, una prassi consolidata che permette ai dipendenti di ottenere un leggero aumento sullo stipendio mensile, esclusi tredicesima e stipendio didal calcolo delle. Calcolo delleL’Agenzia delle Entrate ha chiarito come calcolare queste. I datori di lavoro trattengono mensilmente una quota per finanziare Comuni e Regioni, in base al domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’addizionale regionale viene trattenuta in 11 mensilità da gennaio a novembre, mentre quella comunale prevede una trattenuta di acconto dal 30% (marzo-novembre) e il restante 70% in saldo su 11 mensilità.