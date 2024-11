Quotidiano.net - Borsa: Milano in calo con l'Europa, tonfo per Mediobanca

Ladi(-2,15%) chiude in forte, in linea con gli altri listini europei ed in scia con l'andamento negativo di Wall Street. A Piazza Affari pesa ildi(-8,1%), dopo i conti del primo trimestre dell'esercizio 2024/2025 con l'utile che scende a 330 milioni. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in rialzo a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,63 per cento. Nel listino principale scivolano anche Prysmian (-5,5%), Cucinelli (-4,8%) e Amplifon (-4,2%). Vendite per Tim (-3,8%), in vista dei risultati finanziari, Moncler (-3,5%) e Ferrari (-3,4%). In un contesto europeo negativo è inanche Campari (-3%) e A2a (-2,8%), quest'ultima nonostante i risultati in crescita e con l'aggiornamento del piano. Giornata in rosso per le banche dove Intesa cede il 2,4%, Unicredit (-1,7%), Popolare Sondrio (-1,2%) e Banco Bpm (-0,6%).