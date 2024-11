Lanazione.it - Alanis Morissette al Lucca Summer Festival 2025: il ritorno della regina del rock

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 – E’il nuovo grande nome svelato questa mattina per l’edizionedi. Il 23 luglio, piazza Napoleone diospiterà una delle date europee del grande tour mondiale che la leggendaria cantautrice canadese ha annunciato sempre oggi, un viaggio musicale che toccherà vari continenti durante l’estate. L’evento è attesissimo dai fan, dopo il successo travolgente del Triple Moon Tour in Nord America, che ha registrato il tutto esaurito con oltre mezzo milione di biglietti venduti. I biglietti per il concerto disaranno in vendita a partire da venerdì 15 novembre alle ore 9 sul sito ufficiale dele su TicketOne. Dal suo debutto con l'album Jagged Little Pill nel 1995,ha conquistato il mondomusica con testi intensi e interpretazioni cariche di emozione, diventando una delle artiste più influenti delcontemporaneo.