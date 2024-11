Gaeta.it - Aggressione al Pronto Soccorso di Trieste: Arrestato un Diciannovenne Moldavo

Un episodio di violenza ha scosso ildell'Ospedale di Cattinara a, quando un uomo ha aggredito un infermiere, causando danni e contusioni. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente, arrestando il responsabile dell'. Questo increscioso evento mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario, un tema di rilevanza crescente nel dibattito pubblico.L'alNella notte tra il 7 e l'8 novembre, undi nazionalità moldava è stato accolto aldell'Ospedale di Cattinara in condizioni di alterazione psicofisica. Era probabilmente sotto l'effetto di sostanze e il suo comportamento ha rapidamente degenerato. Secondo le notizie divulgate dall'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina , il giovane ha cominciato a creare scompiglio nel reparto, aggredendo gli infermieri e danneggiando mobili e attrezzature ospedaliere.