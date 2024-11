Affida la sua amata cagnolina alla dog sitter gliela restituisce in un’urna cineraria

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Stefania, 59enne di Treviso, ha raccontato la sua triste storia al Gazzettino e di come ha perso la sua amatissima Nina, un bassotto di 11 anni al quale era legatissima. La donna era partita in vacanza per 5 settimanendo laad una doge, al suo ritorno, invece di Nina si è vista consegnarecontenenti le ceneri del cane. Stefania è furiosa e arrabbiata e ha intenzione di ottenere giustizia per la sua Nina.CanitidogI fatti risalgono all’estate del 2023 quando, come ha raccontato la 59enne,fine di luglio prima di partire portò Nina e un altro bassotto, Pluto,sua dog, una ragazza 30enne che anche in altre occasioni si era presa cura dei cagnolini senza problemi e con i quali aveva stretto un legame stretto.