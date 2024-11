Ilgiorno.it - A Monza cent’anni di Atala: "Il 60% del fatturato è all’estero. Piacciono design e innovazione"

Un mercato che si va riassestando, dopo una crisi da sovrapproduzione avvenuta in uno scenario comunque di crescita. Un futuro positivo, in cui il maggiore utilizzo della bicicletta è ormai una caratteristica strutturale della mobilità urbana, anche in Italia. È l’immagine della bike economy dall’osservatorio privilegiato della maggiore azienda brianzola del settore, un nome che per intere generazioni ha voluto dire due ruote:. "Ci sono luci e ombre – racconta Massimo Panzeri, amministratore delegato di–. Come numero di pezzi venduti al pubblico il mercato è in crescita, ma da fine 2022 in tutto il mondo c’è stata una crisi da sovrapproduzione molto forte: tutte le aziende hanno prodotto molto di più e questo, nonostante un mercato in espansione, ha portato alla diminuzione dei margini, con imprese in Europa che sono in difficoltà.