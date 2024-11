Zonawrestling.net - WWE: The Rock è il primo uomo di copertina per il premio “Man Of The Year” di GQ

Theha fatto un sorprendente ritorno a Bad Blood, facendo entusiasmare i fan su cosa farà dopo. Sebbene il suo futuro in WWE non sia ancora certo, ha molti film in cantiere e, nel frattempo, è stato nominatoper il riconoscimento Men of the” di GQ Magazine. The Great One è stato molto impegnato nell’ultimo anno, non solo in WWE, ma anche nel mondo di Hollywood e in altre iniziative, molte delle quali dedicate al miglioramento della società. Dopo tutto, i fan attendono con ansia “The Smashing Machine” e i suoi altri progetti.Theha condiviso su X che è orgoglioso e onorato di essere ildiper il“Men of the” di GQ Magazine di quest’anno. Ha spiegato di essersi seduto con Zach Baron per l’intervista, durante la quale ha raccontato quanto sia difficile per lui “nascondersi” dal pubblico.