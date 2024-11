Viminale si costituirà alla Corte Ue

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

19.40 Il ministero dell'Interno sidi frontedi giustizia europea per sostenere le proprie ragioni dopo la decisione delle toghe del Tribunale di Roma che oggi hanno sospeso la convalida del trattenimento per i 7 migranti portati venerdì scorso nel centro di Gjader, in Albania. La decisione del tribunale di Roma riguarda i migranti egiziani e bengalesi che allo scadere dei termini della convalida, cioè dopo 48 ore, saranno liberati e riportati in Italia, probabilmente già in serata a Brindisi.