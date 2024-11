Gaeta.it - Vicenza ricorda Guido Piovene: 50 anni dalla scomparsa e 70 anni del “Viaggio in Italia”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a onorare la memoria di, un importante giornalista e scrittoreno, in occasione di dueversari significativi. Quest’anno ricorre il 50°versario della sua morte, avvenuta il 12 novembre 1974, e il 70°versario del suo celebre reportage “in“, realizzato su incarico della Rai. Questo lavoro, intrapreso in un periodo di transizione per l’, ha documentato il Paese all’indomani del secondo conflitto mondiale, abbracciando la complessità di una nazione in fase di rinascita.Il “in”: un documento storicoIl “in” diiniziò nel 1954 e si protrasse per tre, dando vita a un radiodocumentario che comprendeva 94 episodi, ognuno della durata di circa 30 minuti.