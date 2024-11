Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 12:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DELL’11 NOVEMBREORE 11.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’ INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD ORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE IN DIREZIONEANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE AL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARESEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTA,MENTI SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTAPER QANTO RIGUARDA I LAVORI INCORSORICORDIAMO CHE E ANCORA ATTIVA LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.300 DELLA VIA DEL MAREINFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICOLA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA METRO A DOPO LE ATTIVITA DI REVISIONE DELLE SCALE MOBILI E STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORIINVECE PROSEGUONO I LAVORI SERALI DI RINNOVO DELL’NFRASTRUTTURADALLLE ORE 21 FINO A FINE GIORNATA IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUSDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral