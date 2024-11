Lapresse.it - Ucraina, raid russi a Mykolaiv: almeno cinque morti

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

persone sono morte nella notte in seguito a un attacco russo sulla città di, nell’meridionale. Secondo il Servizio di emergenza statale, gli attacchi hanno parzialmente distrutto edifici residenziali, causando incendi e danni ingenti. Sono stati segnalati un morto e 20 feriti anche neialla città sud-orientale di Zaporizhia. Le autorità locali hanno segnalato tre attacchi separati che hanno danneggiato edifici residenziali.Intanto il Cremlino ha smentito che vi sia già stata una telefonata tra il presidente russo Putin e il quello americano appena eletto Donald Trump per parlare proprio del conflitto in