Washington, 11 novembre 2024 – Donaldsi sta già calando (di nuovo) nei panni del Presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, che s’insedierà solamente il 20 gennaio, ha iniziato a premere sull’acceleratore fin da subito: secondo quanto riportato dal Washington Post, che ha citato diverse fonti ben informate,ed il presidente russo Vladimirhanno avuto una conversazione telefonica. Durante lata, avvenuta mentresi trovava nel suo resort a Mar-a-Lago in Florida, il presidente eletto ha esortatoa “non intensificare la guerra in“, sottolineando la significativa presenza militare americana in Europa. L’iniziativa riflette la volontà didi gestire le tensioni in Europa, a pochi giorni dalla sua vittoria alle elezioni del 2024. La conversazione si è incentrata sull’importanza dellanel continente europeo, eha manifestato interesse a mantenere ulteriori colloqui per discutere una “risoluzione della guerra inin tempi brevi“.