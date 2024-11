Gaeta.it - Toscana punta a migliorare e gestire i flussi turistici: le dichiarazioni di Eugenio Giani

Facebook WhatsAppTwitter Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per lae il presidente della Regione,, ha sottolineato l’importanza di incentivare e governare idurante il Forum Internazionale del Turismo a Firenze. L’evento ha riunito esperti del settore e ha offerto un’importante piattaforma per discutere le sfide e le opportunità che la regione deve affrontare.ha evidenziato come il turismo non si limiti solo ai numeri, ma abbia un impatto diretto sulle relazioni sociali e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della.Il valore del turismo inha evidenziato che circa 48 milioni di persone visitano laogni anno attraverso i tradizionali canali di accoglienza. Questo numero può arrivare a circa 100 milioni se si considerano anche le visite di un giorno e i viaggi per motivi di lavoro.