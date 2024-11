361magazine.com - Tommaso Zorzi, ecco come ha gestito il calo di fama dopo il GF

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

e ildi popolaritàIl Grande Fratello Vip 5.hala cosaè stato ospite nell’ultimo appuntamento di Elle Active e ha parlato della sua carriera post Grande Fratello, dell’esplosione dima anche del suodiha spiegatohaildi popolaritàla vittoria del GF Vip 5.ha spiegato di essersi concentrato sul lavoro e non ha voluto prendere scorciatoie che lo avrebbero agevolato facendogli prendere nuovi picchi di popolarità.“Ad esempio io ho vinto il Grande Fratello Vip, l’anno del Covid – ha dettoriporta Biccy -. Una delle edizioni più viste, una delle finali più viste. cioè io sono uscito dalla casa del Grande Fratello che ero veramente. non dico Dio, ma qualcosina sotto. Io ancora oggi, a quattro anni che sono uscito dal GF Vip, la maggior parte delle persone che mi fermano per strada mi dicono ‘ma tu che fine hai fatto? Sei sparito davvero’.