Tennis Sinner premiato come numero uno a fine 2024 | la cerimonia alle Atp Finals

Altra serata di grandissime emozioni all’Inalpi Arena di Torino, dove sono in corso le Atp: protagonista, ancora una volta Jannik. Dopo il debutto vincente nella serata di ieri contro Alex De Minaur, infatti, l’azzurro è stato il protagonista dell’emozionantein cui è statoper aver chiuso ilal primo posto del ranking Atp. Davanti alla propria gente, tra cui la madre, commossa sugli spalti, Jannik ha ricevuto la meritata ovazione per un anno straordinario, assolutamente dominato per continuità di risultati, portando per la prima volta la bandiera italiana in vetta alla classifica maschile. “Che dire. Non c’è posto più bello per festeggiare questo trofeo – ha esordito–. Torino è sempre stata una città speciale per me, c’è stato l’esordio in Davis, poi questa è la terza volta per me qui.