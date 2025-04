Kompany Inter una questione di vantaggio Valuto le opzioni

Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi ha risposto alle domande sulla partita di domani. CONFERENZA Kompany – Vincent Kompany ha commentato in sala stampa la vigilia della partita di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Così in conferenza stampa.CONFERENZA STAMPA DI VINCENT Kompany VIGILIA DI Inter-BAYERN MONACOKim è stato criticato dopo la partita di andata, giocherà lui dall'inizio domani?Abbiamo avuto delle difficoltà a causa delle tante assenze, ma l'ultima cosa che vogliamo dare è trovare un colpevole. In molti trovano piacere a trovare un colpevole quando le cose non vanno, ma a me non piace. Se ho qualcosa da dire a un calciatore lo dico in privato, non in pubblico.Cosa dovrà fare il Bayern Monaco domani?questione di particolari.

