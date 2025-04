Lanazione.it - Truffe, la Asl 5 avverte: “I nostri operatori non chiedono mai soldi in contanti”

La Spezia, 15 aprile 2025 – Visto il moltiplicarsi delle, la Asl 5 vuole avvertire gli utenti che i proprinonmai iin. “Glidel Dipartimento di Prevenzione, diretto da Mino Orlandi, e tutte le strutture afferenti (Igiene e Sanità Pubblica; Igiene degli Alimenti di Origine Animale; Sanità Animale; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Medicina legale; Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti Lavoro; Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; Epidemiologia; Autorizzazione, Accreditamento e Qualità delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie) nello svolgimento delle loro funzioni – precisano dalla Asl – non si presentano mai nelle abitazioni e/o negli esercizi commerciali per richiedere pagamenti immediati inper servizi, controlli o altre prestazioni di natura igienico-sanitaria come per esempio: rilascio di pareri preventivi per apertura di locali /esercizi pubblici; prestazioni veterinarie; pagamento di diritti sanitari di varia natura; esami/analisi di laboratorio su alimenti”.