Teatro | Serena Autieri debutta al Cilea con il nuovo spettacolo La Serendipity

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

L’attrice, cantante e showgirl napoletanatorna nella sua città con un evento musicale imperdibile: dal 14 al 17 novembre, ilospiterà “La”, unche si presenta come un omaggio vibrante e coinvolgente alla tradizione musicale italiana. Questo debutto rappresenta un momento significativo nella carriera dell’artista, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua eleganza.Loè prodotto da Enrico Griselli, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano, con opere tra cui si annoverano titoli classici internazionali quali “Vacanze Romane” e “My Fair Lady” e titoli inediti come “Diana & Lady D”, “La Sciantosa”, “Rosso Napoletano”, “Santo Piacere” ed altri.Loè arricchito dalle orchestrazioni musicali ideate per l’occasione dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha accompagnatoin numerosi contesti teatrali, sinfonici, radiofonici e televisivi.