Thesocialpost.it - Stromboli, terrore a Ginostra: “Fango e detriti sul villaggio dopo la pioggia”

Allarme maltempo in Sicilia. Allerta arancione per temporali nella zona del Messinese, allerta gialla nel resto dell’isola. È quanto prevede il bollettino diramato dalla Protezione civile per le prossime 36 ore. Intanto sull’isola di, nelle Eolie, sono bastati 10 minuti diper far precipitaredalla montagna, “invadendo nuovamente, il minuscoloalle pendici dello, facendo saltare anche l’energia elettrica”, spiega Gianluca Giuffrè, coordinatore del Comitato per.Leggi anche: Meteo, in arrivo freddo e neve sull’Italiail caldo: dove e quandoLa rabbia degli abitanti di“Una notte diper gli isolani che chiusi in casa hanno pregato affinché le loro abitazioni e le loro stesse vite venissero risparmiate dalla furia dei torrenti in piena.