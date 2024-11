Gaeta.it - Servizi di consulenza gratuiti per donne nella lotta contro la violenza di genere: iniziativa (H) Open Week 2024

Facebook WhatsAppTwitter Dal 21 al 27 novembre, la Asl Lanciano Vasto Chieti offre l’opportunità di accedere adie supportoper le, come parte della quarta edizione dell’. Questa, promossa dalla Fondazione Onda ETS in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare levittime dia chiedere aiuto. Sarà possibile ottenere informazioni suiantiofferti negli ospedali con il “Bollino rosa” e nei centri specializzati.Dettagli suioffertiDurante l’, la Asl Lanciano Vasto Chieti metterà a disposizione dellecolloqui riservati, info point dedicati, distribuzione di materiale informativo e incontri di sensibilizzazione.