Sport.quotidiano.net - Serie A. Brescia va a 100 all’ora. Poeta, il derby è tuo. Terzo stop per Cremona

Non c’è storia nellombardo del PalaRadi. La Pallacanestrosi riscatta brillantemente dal ko con Trapani dominando il match con. Alta produzione offensiva per trenta minuti di gioco, timone ben saldo in mano e fuga nelquarto di gioco per stabilire le distanze. Sei gli uomini in doppia cifra per Peppe(nella foto), e per una volta non passa tutto da Bilan o Della Valle. Demetre Rivers risponde presente dopo la pessima prestazione con Trapani, Ivanovic e Burnell salgono di livello, il 14/24 dall’arco fa il resto, anche in virtù del 28-23 a rimbalzo.non tira male, perde meno palloni dell’avversario e distribuisce più assist, però non va oltre la coppia Willis-Davis. La notizia più positiva è proprio l’esordio dell’ex Pistoia, 24 punti, la classifica però non si muove e le giornate alle spalle sono sette.