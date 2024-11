Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “SHIBUYA”, il nuovo singolo di BERRi in arrivo il 15 novembre 2024

” è il brano diin uscita il 15, che esplora l’incomunicabilità dei nostri giorni. Si tratta di una ballata trap/soul da non perdere che rappresenta un viaggio emotivo tra silenzi e frenesia urbana.Disponibilità del” diA partire da venerdì 15, il nuovissimodi, intitolato “”, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica.L’Essenza di “” di” è un brano che riesce a catturare l’essenza di quei momenti nei quali anche le parole più semplici sembrano sfuggirci, rendendo difficile l’espressione dei nostri sentimenti verso le persone che amiamo. In questi frangenti, spesso ci rifugiamo nel silenzio, mentre dentro di noi un vero e proprio tsunami di emozioni travolge la nostra anima.