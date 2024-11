Quotidiano.net - Scholz-Trump: pronti a lavorare al ritorno della pace in Europa

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Il cancelliere tedesco Olafha parlato con il presidente eletto americano Donalded entrambi si sono detti "insieme per ilin", ha annunciato Berlino. "Si sono scambiati opinioni sui rapporti tra Germania e Stati Uniti e sulle attuali questioni geopolitiche", ha detto il portavocecancelliera tedesca Steffen Hebestreit. "Hanno anche affermato di essereinsieme per ilin", ha aggiunto. Anche il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto ieri sera un colloquio con. Nel darne notizia, i media serbi citano lo stesso Vucic, che in un videomessaggio postato sul suo profilo Instagram si è mostrato molto soddisfatto del colloquio, nel quale si è parlato del rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi in molti campi.