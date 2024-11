Dilei.it - Sanremo Giovani, Carlo Conti cambia tutto: quando va in onda e dove vederlo

A pochi mesi dall’inizio del Festival di2025, l’attenzione si concentra su, la competizione dedicata ai talenti emergenti della musica italiana. Quest’anno, il direttore artisticoha introdotto significative novità nel format, rendendolo più dinamico e accessibile. Le selezioni prenderanno il via il 12 novembre, con quattro appuntamenti in secserata su Rai2, fino al 3 dicembre.: un trampolino di lancio per i nuovi talentiL’edizione 2024 disi presenta con un format rinnovato, pensato per valorizzare al meglio iartisti italiani. La competizione è aperta a cantanti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, offrendo loro una piattaforma per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.Le selezioni inizieranno il 12 novembre con quattro puntate in secserata su Rai2, durante le quali sei candidati per serata presenteranno i propri brani, ma solo tre di essi supereranno il turno.