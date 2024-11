Lettera43.it - Sanremo, Carlo Conti annuncia Cattelan come co-conduttore della finale

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Nella conferenza di presentazione diGiovani, il direttore artistico del prossimo festival hato che Alessandro, oltre a condurre la kermesse dedicata alle nuove leve e il Dopofestival, sarà anche co-: «Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrei niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttoriseratadel festival», ha scherzato.: «Fare un talent diGiovani una mia fissazione»ha poi spiegato la sua visione suGiovani, che partirà ufficialmente nella serata del 12 novembre: «Sono felice perché era una mia fissazione di fare un talent diGiovani ed è quello che avremo da domani su Rai 2, quest’anno in seconda serata ma spero che dall’anno prossimo possa passare in prima serata».