Isaechia.it - Sanremo 2025, l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti: “Ecco chi sarà il co-conduttore della finale!”

Svelato il nome di uno dei co-conduttorisettantacinquesima edizione di, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. Alla conduzione tornerà(al timone delle edizioni 2015/2016/2017), che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico.Il, pilastrorete ed attualmente impegnato con Tale e Quale Show, raccoglierà l’importante eredità di Amadeus (trasferitosi ufficialmente sul Nove con Chissà chi è, la nuova versione de I Soliti Ignoti). In qualità di padrone di casa,ha presenziato all’ultima conferenza stampa dedicata alla presentazione diGiovani (QUI i nomi degli artisti in gara) che andrà in onda domani 12 novembre in seconda serata su RaiDue.Il prossimo 1o dicembre, si svolgerà la semiche vedrà gareggiare dodici candidati, tra i quali solo sei avranno accesso alla serata speciale in onda il 18 dicembre su RaiUno.