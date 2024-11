Lanazione.it - Rc auto, Codacons Toscana: “Rincari che sfiorano i 100 euro l'anno”. Ecco dove costa di più

Firenze, 11 novembre 2024 – Non si arresta l'aumento dell'Rcin. Secondo la nostra elaborazione su dati Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, a settembre 2024 e rispetto ad unfa, nella regione il premio medio dell'rcsfiora i 469, 55in più della media nazionale, che si ferma a 414. L'incremento rispetto al settembre 2023 è del 6,4 per cento, contro il +6,7 per cento di agosto. La provincial'assicurazionedi più si conferma Prato, con 601l', con un aumento di oltre l'8 per cento rispetto a dodici mesi fa. Al secondo posto Massa Carrara, con una spesa per l'Rcdi 518, quasi l'8 per cento in più di settembre 2023. Sul podio anche Pistoia, terza, con un premio medio di 508ed un aumento del 4,3 per cento.