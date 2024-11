Promozione Fermignanese autogol a tempo scaduto Jesina e Vismara non mollano

.com - Promozione / Fermignanese (auto)gol a tempo scaduto, Jesina e Vismara non mollano

Tavullia Valfoglia e Marina nei play off, Barbara Monserra e Sassoferrato Genga nei play out. Per la Biagio Nazzaro continua la serie positiva per il Moie Vallesina stop subito da dimenticareVALLESINA, 11 novembre 2024 – LaGirone A parla sempre la lingua dellache ha conquistato una vittoria, quella in zona Cesarini in casa della Vigor Castelfidardo, di quelle che pesano tanto visto come è arrivata.Il commento lo trascriviamo dalla pagina facebook del club allenato da mister Malavenda: “Quando giochi con la prima in classifica, la sconfitta può capitare. La differenza la fa il come. E ai nostri ragazzi non si può davvero fare alcuna critica, anzi. Aver avuto la forza di pareggiarla e il rammarico per non essere andati in vantaggio dice molto. Oltretutto aver affrontato gli ultimi minuti in inferiorità, concedendo pochissimo sono assolutamente un valore aggiunto.