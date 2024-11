Inter-news.it - Palmeri netto: «Per l’Inter i rigori erano 2! Tutti intimiditi da Conte»

Le polemiche dopo Inter-Napoli non si placano e dopo l'ira di, c'è quella di Tancredi. Per il giornalista idovevano essere due.– Tancredisu X non ci sta allo sbotto di Antoniodopo Inter-Napoli. E sostiene che in realtà iper i nerazzurridue e non uno: «Cioè il casino diè per QUESTO?! Il piede di Anguissa che non va sul pallone ma diretto sullo stinco di Dumfries che andava invece in direzione del pallone??? Assurda mancanza di attributi o capacità di giornalisti e moviolisti,da. Questo era rigoreperper fallo di mano di Olivera. E anzi qui sì che è assurdo che non sia intervenuto il Var. Almanca un rigore».