Gaeta.it - Neve artificiali sulle Dolomiti: partono i cannoni per garantire un inizio di stagione sciistica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvio dellainvernale, lesi preparano a ricevere i primi sciatori grazie all’attivazione deispara. Le temperature rigide di questi giorni hanno creato le condizioni ideali per la produzione diartificiale, un elemento cruciale peruna partenza ottimale delle attività sciistiche. Presso San Vigilio di Marebbe, le termocamere hanno registrato questa mattina un freddo intenso, con il termometro che segna meno quattro gradi Celsius. Questa particolare condizione climatica, caratterizzata da un’inversione termica, ha portato a un abbassamento delle temperature a valle rispetto alle quote più elevate.Condizioni meteorologiche favorevoli per la produzione diLe previsioni meteorologiche per i prossimi giorni sono promettenti.