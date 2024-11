Davidemaggio.it - MTV EMA 2024: Annalisa vince come Best Italian Act, Taylor Swift la più premiata

L’Italia festeggia il 30° anniversario degli MTV EMAs concheil premioAct (lo scorso anno vinsero i Måneskin) superando Angelina Mango, Ghali, Mahmood e The Kolors. Con 7 nomination èa guidare l’edizionedegli MTV EMA tenutasi a Manchester con la conduzione di Rita Ora. La star, assente (ha mandato un video messaggio), trionfa in 3 categorie:Video,Artist (battendo tra gli altri Beyoncé e Billie Eilish) eLive.E’ Sabrina Carpenter con la sua Espresso are il premioSong. L’artista rivelazione, invece, per la categoriaNew, è Benson Boone che si è anche esibito. Ad aggiudicarsi ilCollaboration sono LISA e Rosalía con il brano New Woman mentre Ariana Grandela categoriaPop. Gli Imagine Dragons trionfano nelAlternative, Eminem nelHip-Hop e Liam Gallagher nelRock.