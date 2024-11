Thesocialpost.it - Motore in fiamme a Fiumicino, quanto è veramente pericoloso il bird strike

Momenti di panico a: prima il decollo, poi una serie di esplosioni e uninhanno costretto un aereo della Hainan Airlines a tornare in pista dopo che sono scattate le procedure per un atterraggio d’emergenza. Alla fine tutto si è concluso in poco meno di un’ora con i passeggeri e l’equipaggio illesi scesi dalla scaletta. Ma l’evento ha acceso un intenso dibattito, quello sulla pericolosità del. Il volo, partito la mattina del 10 novembre con destinazione Shenzhen, in Cina, ha dovuto fare ritorno immediatamente all’aeroporto dopo che uno stormo di uccelli è stato risucchiato in uno dei motori durante il decollo, causando l’accensione di. Fortunatamente, l’aereo è riuscito a effettuare un atterraggio d’emergenza senza alcun danno per i 249 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio a bordo.