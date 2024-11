Gaeta.it - Mostra a Gualtieri celebra il contributo di Luigi Veronelli al mondo della gastronomia italiana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attività enogastronomica in Italia deve molto a figure come. In occasione del ventesimo anniversario dalla sua scomparsa, la Casa-Museo Antonio Ligabue nel comune di, in provincia di Reggio Emilia, organizza unaintitolata “Il cantoTerra“. Questo evento, che si tiene dal 16 novembre al 16 gennaio, non solo omaggia il lavoro di, ma anche il suo pensiero innovativo che ha influenzato profondamente la cultura del vino e del cibo nel nostro Paese.Un omaggio completo alla figura diLa“Il cantoTerra” offre un’esperienza immersiva neldi. Attraverso un’esposizione di libri, vini, filmati e pannelli informativi, sarà possibile scoprire i molteplici aspettisua personalità: scrittore, poeta, filosofo anarchico, enogastronomo e politico.