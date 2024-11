Tvzap.it - Malore durante il match di Sinner, il campione ferma tutto

ildi, il– Non smette di stupire Jannik. Una vittoria e tante conferme che però vanno anche al di là dello sport. Il numero 1 del mondo ha battuto Alex De Minaur all’esordio delle Atp Finals (6-3 6-4) e si è anche reso protagonista di un gesto di grande gentilezza, in un momento difficile per il pubblico presente. Un atto che fa capire ancora una volta la profonda umanità del giovane. ( dopo le foto) Leggi anche: Strage di Nuoro, la triste notizia sulla mamma sopravvissutaLeggi anche: Tragedia in parapendio, si schianta e muore a 57 anniildi, ilil secondo set, nel quinto gioco, la partita è stata interrotta a causa di untra gli spettatori. È stata richiamata l’attenzione dei giocatori e del giudice di sedia, quandoJannik si trovava sopra 0-40 nel game in risposta.