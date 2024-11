Lortica.it - L’Uomo Ortica e la forza della Chimera (Prima Parte)

La città di Arezzo era in fermento per l’attesissimo ritornostatua, in prestito per una mostra d’arte, un evento di portata internazionale che celebrava la storia attraverso secoli di cultura e bellezza. Custodita sotto stretta sorveglianza, in una teca di cristallo, c’èra l’ antica statua di bronzo che emanava un fascino antico, impregnato di storia etrusca, misteriosa e dimenticata.Ma quando il sole tramontava e le stelle nel buio formavano il loro arcano reticolo, qualcosa d’inatteso accadde.Un gruppo di misteriosi viaggiatori del tempo, i Cronofori, era giunto in città da un futuro lontano e devastato. Equipaggiati con tecnologie avanzatissime, erano in grado di viaggiare e decifrare la trama del tempo stesso, senza lasciare tracceloro presenza. Dovevano perseguire un obiettivo singolare: acquisire il cuore, convinti che contenesse un cristallo magnetico, l’Aukelos, necessario a riparare la loro devastata linea temporale, che in un futuro lontano, avrebbe portato l’estinzione dell’intera umanità.