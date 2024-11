Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 18 al 22 novembre

Leggi l'articolo completo su Serietvinpillole.it

Getledal 18 al 22Scopri cosa accadrà nei prossimi episodi di, Get(A?k Mant?k ?ntikam), la nuova serie tv turca di genere rom-com, disponibile on demand su Mediaset Infinity.Getledal 18 al 22Nei episodi in onda dal 18 al 22, Zumrut e Reyhan si trasferiscono in una casa nel loro vecchio quartiere, riaccendendo vecchie ferite e scatenando un conflitto con Menekse. Nel frattempo, Ozan mette in difficoltà Esra durante il suo primo giorno di lavoro. Esra non riesce a capire il motivo del suo comportamento né perché Ozan sembri nutrire tanto rancore nei suoi confronti.Dopo un furto di dati che inizialmente lo fa accusare Esra, Ozan esamina i filmati delle telecamere di sorveglianza e si rende contosua innocenza.