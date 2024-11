Sport.quotidiano.net - L’Estra Pistoia si butta via a Sassari. Prima amara per coach Markovski

BANCO DI SARDEGNA SS 77 ESTRA75Bibbins 13, Halilovic, Fobbs 16, Tambone 3, Veronesi 3, Bendzius 28, Sokolowski 6, Renfro 2, Piredda ne, Trucchetti Vincini ne. All. MarkovicBenetti 2, Christon 18, Della Rosa, Anumba 1, Childs 7, Rowan 24, Saccaggi, Silins 13, Brajkovic 2, Boglio Cemmi ne. All.ARBITRI Paternicò, Borgo, Dionisi NOTE Parziali: 15-21; 29-37; 61-55. tiri da due16/41,18/47. Tiri da tre Ss 9/30, Pt 8/15. Tiri liberi Ss 18/20, Pt 15/21.Una partita sfuggita ad una manciata di secondi dalla sirena dopo cheera stata sopra per trenta minuti. Peccato perché ai puntiavrebbe meritato di tornare a casa con il bottino pieno, ma alcuni errori di troppo nei momenti decisivi della partita hanno fatto pendere la bilancia dalla parte diche ha trovato un Bendzius in versione superman.