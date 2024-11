Ilgiorno.it - Le scarpe sportive tornano in pista

Fare nuove pavimentazioni morbide per bambini, da usare nelle aree giochi (in giardini e centri civici), e per piste d’atletica, partendo dal riciclo diusate. Un’idea utile, quanto geniale, che verrà applicata a Monza, grazie all’adesione del Comune al progetto “Recycle your shoes, repave your way“ della società Esosport. L’iniziativa, la cui proposta di adesione è stata presentata in Consiglio comunale con una mozione dal consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, votata all’unanimità, ha ricevuto la convinta adesione dell’assessora allo Sport di Monza Viviana Guidetti. Il senso di Esosport è dare vita a nuovi progetti con il materiale ottenuto dal processo di riciclo di, palline da tennis, copertoni o camere d’aria di bicicletta: la materia prima seconda che si genera dalla lavorazione è utilizzabile per creare pavimentazioni per parchi giochi o come base per realizzare piste d’atletica.