Ladispoli, la biblioteca festeggia i 25 anni di “Nati Per Leggere”

, 11 novembre- L’amministrazione comunale informa che dal 16 al 24 novembre 2024 si celebra la Settimana NazionalePer, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che siil 20 novembre.Al grido di ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE!, il gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile, lae il Gruppo Volontariperdihanno organizzato:Tre Giorni di StorieProgramma delle LettureLunedì 18 novembre – ore 16:30Leggimi perché me ne ricorderòDedicato a bambini da 3 a 6.Martedì 19 novembre – ore 16:30Leggimi ancora una voltaDedicato ai bambini da 1 a 3.Mercoledì 20 novembre – ore 16:30Leggimi perché così stiamo insiemeDedicato ai bambini da 0 a 12 mesi e famiglie in attesa.