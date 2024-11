Ilfogliettone.it - La principessa Kate torna in pubblico in una cerimonia ufficiale

Leggi l'articolo completo su Ilfogliettone.it

La, nota anche come ladel Galles, ha fatto la sua attesa riapparizione ina Londra durante ladel Remembrance Day, un evento annuale dedicato alla commemorazione dei soldati caduti. Questasi è svolta presso il Cenotafio, con la guida del re Carlo III, che ha deposto una corona di fiori in onore dei defunti.Un momento di riflessione e commemorazioneDal balcone del Foreign Office, laha osservato laaccanto a Sophie, Duchessa di Edinburgo. Insieme al marito, il principe William, e al primo ministro Keir Starmer, ha assistito a questo momento solenne, che ha visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale e di veterani. Questo evento segna un importante ritorno per, che ha recentemente concluso un ciclo di chemioterapia per il cancro, rendendo la sua presenza ancora più significativa.