Iltempo.it - "La magistratura? Deve essere rifondata", la ricetta di Gasparri

È appena concluso il convegno per i 60 anni della corrente diDemocratica. Parla Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato. Siamo allo zenith del confronto trae politica? «Siamo al delirio. Ho letto i contenuti dei ripetuti interventi di Santalucia (presidente dell'Anm n.d.r) che di fatto ha giustificato l'azione di contrasto dellapoliticizzata al processo legislativo. Allora si presentasse alle elezioni». C'è una lunga tradizione di magistrati in politica. «Da sempre mandano le loro avanguardie in Parlamento. Fin dai tempi di Violante, poi convertitosi allo stato di diritto. E poi molti altri che si sono alternati in una sorta di staffetta nel corso degli anni, fino ad arrivare agli odierni Scarpinato e Cafiero De Raho. È loro diritto candidarsi.