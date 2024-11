Ilrestodelcarlino.it - K Sport , ancora un sigillo. I Portuali a mani vuote

2 portuaali 0 KGALLO (4-3-3): L. Cerretani, E. Di Pollina, K. Baruffi, G. Dominici, A. Nobili, I. Carta, A. Peroni, A. Torelli (45’ st Guglielmo), G. Barattini (8’ st Fiorani), L. Magnanelli, A. Gurini (32’ st Pizzagalli) All: MagiDORICA (3-5-2): S. Tavoni, C. Ragni, M. Lucesoli, M. Girolimini, A. Savini, L. Testoni (28’ st Catalani), D. Candolfi, C. Paloka (1’ st De Marco), W. Gioacchini (1’ st Rragami), L. Mascambruni (39’ st Franca), L. Vitucci (16’ st Altieri) All: Ceccarelli Arbitro: Spadoni di Pesaro Reti: 32’ pt Dominici, 36’ pt Gurini Note: espulso al 34’ st Di Pollina Il MontecchioGallo per continuare a sognare, gli anconetani per togliersi dai bassifondi dela classifica. Padroni di casaprivi di Perri, Villanova e Sakay. Anche gli ospiti incerottati con numerosi assenze tra i quali Rinaldi, Sassaroli, Santoni, Canulli e Tavoni.