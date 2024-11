Gaeta.it - Il futuro identitario del Movimento 5 Stelle: simbolo e nome in discussione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsta vivendo un momento cruciale nella sua storia, dove una possibile revisione dele delè in cima all’agenda. Mentre si avvicina l’assemblea costituente di fine novembre, emergono notizie significative riguardo alla gestione del contrassegno del partito. A un anno dal diniego alla registrazione del logo con la scritta “2050”, le discussioni interne sembrano intensificarsi su come procedere in merito alla propria identità.Le difficoltà legali suldel M5SLa questione dell’attualedelha preso una piega inaspettata. A partire dal primo agosto dell’anno scorso, l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha respinto la richiesta di registrazione dell’attuale logo, presentata dal M5S nel luglio 2021.