Iltempo.it - Il fascismo vestito di rosso

Ci sono un paio di indizi sul ritorno delsu cui delira un giorno si e uno anche il Pd. Primo indizio: i giudici della corrente democratica, le famose toghe rosse, si riuniscono in Campidoglio con fior di politici amici e annunciano il giorno prima le sentenze contro il governo, che rispediranno in Italia dall'Albania altri clandestini per lasciarli bivaccare a spese nostre secondo le prassi in stile famiglia Soumahoro. Secondo indizio: a Bologna anarchici e centri sociali assalgono la polizia, inneggiano al pogrom antisemita di Amsterdam e dipingono mani insanguinate sui manifesti che ritraggono la premier Giorgia Meloni. Terzo indizio: brigatisti rossi salgono in cattedra nelle università a pontificare. Quarto indizio: il segretario della Cgil Maurizio Landini blocca l'Italia per farsi campagna elettorale e ferma il Paese al grido della rivolta sociale mentre, quinto indizio, la famiglia Elkann, i padroni dell'ex Fiat, lavora per chiudere gli stabilimenti in Italia e si rifiuta di andare in Parlamento a riferire.