Anteprima24.it - Ieri in Campania: donna cade da balcone e muore, ipotesi suicidio. Incidente in A1, un morto 9 feriti

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 9 novembre 2024. Avellino – Indagini dei carabinin corso a Pratola Serra, in provincia di Avellino, per la morte di unatrovata senza vita a pochi metri dalla sua abitazione. (LEGGI QUI)Benevento – Un furto consumato e due tentati nella notte scorsa denunciati agli uomini della Polizia di Stato e dei Carabin. A San Giorgio del Sannio, furto all’interno di un negozio in contrada Bosco Perrotta. I malviventi approfittando di una porta difettosa sono entrati all’interno del locale, rubando 500 euro in contanti da un portafoglio lasciato su una scrivania, e portando profumi e oggetti di alta bigiotteria per un valore complessivo di circa 2000 euro. Sul posto i Carabindella stazione di Apice per effettuare i rilievi.