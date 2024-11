Notizie.com - Hai uno smartphone Android? Verifica subito che è aggiornato (sono state rilevate ben 51 falle)

Ecco perché avere uno(specie) nonpotrebbe mettere a repentaglio la sicurezza: recentemente trovate ben 51.Gli utenti di dispositivistati recentemente messi in guardia riguardo a una serie di vulnerabilità scoperte nel sistema operativo. Queste, alcune delle quali hanno ricevuto una valutazione di gravità “alta” da parte degli esperti, rappresentano un rischio significativo per la sicurezza dei dati personali e delle informazioni sensibili memorizzate sugli. I criminali informaticisempre alla ricerca di nuovi metodi per infiltrarsi nei dispositivi altrui, rendendo fondamentale l’attenzione verso le misure preventive disponibili.Trovate 52legate al sistema operativo per– notizie.comGoogle, il colosso tecnologico proprietario del sistema operativo, si impegna costantemente nel rilascio di aggiornamenti essenziali volti a correggere bug e vulnerabilità non appena vengono identificati.